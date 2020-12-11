В данный момент поисковые работы ведутся в направлениях Физули и Джебраила

В данный момент поисково-спасательные работы ведутся в направлениях Физули и Джебраила, сообщил Радио Азатутюн офицер отдела информации и по связам с общественностью Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

«Сегодня два отряда будут работать в направлении Физули и два отряда – в направлении Джебраила. Вчера работы продолжались в направлениях Мартакерта, Джебраила, тело одного погибшего военнослужащего мы нашли на территории Мартакерта, 20 тел – на территории Джебраила», - сказал офицер СЧС Карабаха.

По словам Тадевосяна, спасательные отряды Карабаха продолжат поисковые работы на всех территориях.

«Работы начались с города Шуши, продолжились во всех районах: в направлениях Мартуни, Мартакерта, Талыша, Матагиса и уже в направлениях Физули и Джебраила, в том числе в южной части Кашатагского района, где шли интенсивные бои. Конечно, пока рано говорить о том, что в конкретном районе работы завершены, потому что еще есть родители, которые ищут своих детей, например, на территориях Талыша или, скажем, Матагиса. Оттуда мы пока вынесли мало тел, но в целом во всех направлениях, можем сказать, работы продолжаются, а эти работы во многом зависят от переговорщика. В данном случае переговорщиками являются Международный комитет Красного Креста, российская группировка и азербайджанская сторона, мы принимаем участие в конкретных действиях», - отметил Унан Тадевосян.

По словам офицера Службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха, на днях было достигнуто соглашение о том, что в поисковых работах могут участвовать также родители. «Родители между собой договариваются о том, что двое из них присоединяются к отрядам в одном направлении, двое других – к отрядам в другом направлении, и так они также становятся непосредственными участниками», - сказал Тадевосян.

В Минздраве Армении Радио Азатутюн сообщили, что на данный момент судебно-медицинскую экспертизу прошли 2996 тел. Для организации процесса идентификации и опознания тел с начала войны и до сих пор у родственников было взято 1816 образцов ДНК, с тел - 993 образца ДНК. По состоянию на 10 декабря на этапе исследования находятся 256 образцов родственников и 541 образец тел. На сегодняшний день в результате судебно-генетических исследований идентифицировано 302 тела, исследования и идентификация продолжаются.