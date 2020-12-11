В Армении отреагировали на заявления президентов Турции и Азербайджана в Баку

Представители власти и оппозиции Армении отреагировали на вчерашние заявления президентов Турции и Азербайджана в Баку, отметив, что в случае любого предложения о сотрудничестве Армения должна руководствоваться своими интересами, в то же время осудив слова Алиева о том, что Зангезур, Ереван и Севан «являются историческими азербайджанскими землями, на которых веками жили азербайджанцы»​.

Вчера в Баку находился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который, касаясь отношений с Ереваном, отметил, что Анкара может открыть границу с Арменией, если Ереван предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе. Эрдоган добавил, что с Алиевым они обсудили идею создания платформы региональной безопасности с участием шести стран региона - Турции, России, Ирана, Азербайджана, Грузии и, при желании официального Еревана, Армении.

Сегодня во время парламентских брифингов журналисты попросили председателя постоянной комиссии НС по экономическим вопросам, члена правящей фракции «Мой шаг» Бабкена Туняна представить позицию власти касательно предложения Эрдогана.

«Если смотреть в общем, с точки зрения участия в платформах, я всего лишь напомню, что Армения много лет участвует, например, в Организации Черноморского экономического сотрудничества, где я возглавляю парламентскую делегацию. То есть, если брать глобально, Армения должна руководствоваться своими интересами. И если из этих интересов исходит участие в какой-либо платформе, то она будет участвовать, если не исходит – не будет», - сказал Тунян.

Вчера заявление Ильхама Алиева о Зангезуре, Ереване и Севане осудила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян. В беседе с «Арменпресс» она заявила, что озвучивания территориальных претензий в отношении Армении серьезно ставит под вопрос готовность Азербайджана к установлению мира и целенаправленно ставит под угрозу региональный мир и безопасность, а также противоречат духу трехстороннего заявления от 9 ноября.

«Резко предосудительно и прославление президентом Турции архитекторов Геноцида армян, идеологов младотурков. Такие проявления ставят под сомнение заявления Турции, в том числе о ее готовности способствовать региональному миру и стабильности», - отметила Геворкян.