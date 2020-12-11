В Ереване продолжаются акции протеста оппозиции, есть подвергнутые приводу в полицию

Протестующие из разных частей города организовали шествия, собравшись на площади Франции в центре армянской столицы.
Полиция сосредоточила силы в этой части города. Некоторые граждане были подвергнуты приводу в полицейские участки.
В Ереване продолжаются акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Протестующие из разных частей города организовали шествия, собравшись на площади Франции в центре армянской столицы.
Полиция сосредоточила силы в этой части города. Некоторые граждане были подвергнуты приводу в полицейские участки.
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