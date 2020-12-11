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Армения

В Армении задержан незаконно пересекший границу азербайджанец

Военнослужащие ВС Армении в Тавуше

Служба национальной безопасности Армении сообщает о задержании накануне азербайджанца в селе Бердаван Тавушской области, расположенном близ границы с Азербайджаном. По данным СНБ, этот человек незаконно пересек границу.

«Благодаря полученной информации, нарушитель границы задержан, возбуждено уголовное дело, по которому лицу присвоен статус подозреваемого», - говорится в сообщении СНБ.

О других подробностях по данному инциденту пока не сообщается.

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