В Армении задержан незаконно пересекший границу азербайджанец

«Благодаря полученной информации, нарушитель границы задержан, возбуждено уголовное дело, по которому лицу присвоен статус подозреваемого», - говорится в сообщении СНБ.
О других подробностях по данному инциденту пока не сообщается.
Служба национальной безопасности Армении сообщает о задержании накануне азербайджанца в селе Бердаван Тавушской области, расположенном близ границы с Азербайджаном. По данным СНБ, этот человек незаконно пересек границу.
«Благодаря полученной информации, нарушитель границы задержан, возбуждено уголовное дело, по которому лицу присвоен статус подозреваемого», - говорится в сообщении СНБ.
О других подробностях по данному инциденту пока не сообщается.
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