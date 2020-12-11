COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 29 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1592 и сейчас составляет 123 474.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 29 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2445.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 613 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 19 785, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 542 394 (3057 за сутки).