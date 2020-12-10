Омбудсмен посетил пожилых граждан, возвращенных из азербайджанского плена

Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян сегодня посетил пожилых граждан, возвращенных из азербайджанского плена. Офис омбудсмена других подробностей не сообщил, мотивируя тем, что это может нанести вред другим находящимся в плену гражданам.

Трое гражданских лиц были доставлены из Азербайджана в Армению вчера при посредничестве российской стороны. По словам омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, пожилые граждане оставались в своих населенных пунктах во время азербайджанского вторжения. Они были переданы армянской стороне по принципу первоочередности из-за серьезных проблем со здоровьем, на своей странице в Facebook написал Бегларян.

Армянской стороне также было передано тело одного пожилого человека, который, согласно омбудсмену Карабаха, скончался в азербайджанском плену, при пока неизвестных армянской стороне обстоятельствах.

Бегларян отмечает, что вместе с омбудсменом Армении Арманом Татояном они продолжают прилагать усилия по сбору и анализу данных о пленных и пропавших без вести и оказанию помощи государственным органам.

Что касается военнопленных, то их обмен состоится после уточнения списков военнопленных, представленных Арменией и Азербайджаном, заявил вчера с трибуны Национального собрания вице-премьер Тигран Авинян, отметив, что сейчас ведутся работы в этом направлении.

«Мы стараемся осуществить этот процесс по возможности в сжатые сроки. Мы предложили два основных принципа. Первый принцип - «всех на всех», азербайджанская сторона также выступает за этот принцип, согласно сделанному ими заявлению. Мы также предложили принцип одностороннего возвращения пленных без каких-либо предварительных условий в случае их обнаружения в дальнейшем, после обмена», - сказал Авинян.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил крайний срок до завтра, 11 декабря, для предоставления информации о находящихся в Азербайджане военнопленных. Сирануйш Саакян, представляющая интересы армянских военнопленных в ЕСПЧ, не знает, были ли данные уже представлены или нет.

«Суд ожидает истечения срока, предоставленного правительству, и только после этого передает информацию истцам. Если бы информацию представили раньше, суд бы предоставил ее раньше», - сказала правозащитница.

По словам Саакян, процесс обмена пленными уже начался. «Обмен уже произошел, у нас есть первый случай - Евгения Бабаян, на данный момент у нас еще нет военнопленных, но это тоже следует определенной логике. Если процесс осуществляется поэтапно, сначала возвращаются гражданские лица, потому что защита последних выше по международному праву, и только потом - военнопленные», - сказала она.

А с какими темпами и интенсивностью будет осуществляться обмен, по словам Сирануйш Саакян, это предмет обсуждения.

Международная гуманитарная организация Красный Крест приветствует взаимное согласие об обмене пленными по принципу «всех на всех». Пресс-секретарь армянского офиса Красного Креста Зара Аматуни говорит, что они готовы выступить посредником в процессе возвращения пленных, когда две страны примут решение об обмене пленными.

Зара Аматуни сообщила, что Красный Крест продолжает посещать пленных, содержащихся в Армении и Азербайджане.

Во время войны армянской стороне был передано гражданское лицо - 85-летняя женщина. В Армению должен был быть перевезен также находившийся в азербайджанском плену 84-летний Миша Мелкумян, однако в последние часы нахождения в плену он скончался.