Родные военнослужащих, призванных военкоматом Эчмиадзина и пропавших без вести, ждут четкого ответа

Одно из требований родных пропавших без вести военнослужащих - провести поисковые работы в тех районах, куда были увезены их сыновья.

Сегодня в воинской части Эчмиадзина они встретились с начальником информационного отдела аппарата Генштаба Вооруженных сил, полковником Самвелом Асатряном, но безрезультатно, внятного ответа, по их словам, они вновь не получили.

«Я 50 дней поднимаю один вопрос: скажите - когда. Они, фактически, не могут сказать - никогда. Каждый день говорят: сегодня-завтра, а ответить на один единственный вопрос, сказать - никогда, они не могут», - сказал один из собравшихся.

«Мой муж вместе с несколькими родителями поехал утром в Капан, чтобы там ждать ответа. Но что им должны сказать? Если нас здесь так обманывают, что там должны делать? Так же и там обманывают», - сказала другая собеседница Радио Азатутюн.

После встречи с родственниками пропавших без вести военнослужащих Асатрян не ответил на вопросы журналистов, сказал лишь, что информация является закрытой.

К собравшимся перед воинской частью Эчмиадзина сегодня вышел командир воинской части Арсен Абгарян. «Я до последнего момента был со своими военными, вместе с ними в том же районе попал в окружение, два дня спустя вместе с 22 военнослужащими мы смогли спастись, выйти из окружения», - сказал Абгарян.

На вопрос, как получилось, что остальные военнослужащие не смогли выйти из окружения, командир воинской части ответил: «Потому что мы внезапно вступили в бой с врагом, кто успел спастись, спасся, кто не успел, не смог спастись или был взят в плен, или бежал в другую сторону, мы не могли осуществить поисковые работы в тот момент, потому что в окружении начался беспорядочный бой».