Правящая сила не исключает политических консультаций с оппозицией по вопросу досрочных выборов

В беседе с журналистами такую перспективу не исключил вице-спикер Национального собрания Ален Симонян (правящая фракция «Мой шаг»), указав на одно условие: «Я не исключаю подобного развития событий, также власть готова обсудить подобное предложение. Власть готова начать подобное обсуждение с условием, о котором сказал премьер-министр, что ни одна из сторон не угрожает другой».

Учредитель-председатель партии «Во имя республики», депутат Арман Бабаджанян, не входящий ни в одну из фракций НС, сказал, что они с Николом Пашиняном не встречались, но обсуждения с правящей партией «Гражданский договор» уже начали.

«Я представлял нашу партию во время такого обсуждения. От правящей политической команды было сделано такое приглашение к обсуждению. Обсуждения все еще продолжаются, и мы надеемся, что эти обсуждения действительно дадут результат. Они действительно приведут к решениям о назначении внеочередных выборов. Такие обсуждения были, эти обсуждения продолжаются. Во время этих обсуждений были только мы», - сказал Бабаджанян.

Он выразил надежду, что будут также обсуждения в более широком формате. «До сих пор приглашение было направлено только нашей политической силе. Если я не ошибаюсь, другие политические силы также проводили обсуждения, я не могу раскрыть содержание. Я убежден, что власти пойдут на досрочные выборы», - сказал независимый депутат.

Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян сказал, что они не получали приглашения участвовать в подобной дискуссии, если получат, то примут решение о том, участвовать в ней или нет.

«Просвещенная Армения» также требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, но не присоединилась к 17 партиям, озвучивающим это требование в данный момент путем проведения митингов.

«Предложения принять участие в обсуждении не было. Но на данном этапе, пока в стране тотальная анархия, власть не владеет реалиями в стране, силовые структуры, правоохранительные органы также находятся в неконтролируемом и непонятном состоянии, считаю недопустимым идти на новые парламентские выборы. Потому что победит тот, кто сможет больше сфальсифицировать выборы, кто сможет раздать больше денег, кто посредством вооруженных людей сможет больше запугать людей. А данная власть больше не имеет власти и не может гарантировать справедливые и свободные выборы», - сказал Геворк Горгисян.