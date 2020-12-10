У здания правительства прошла акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Утром представители оппозиционных сил, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, организовали акцию протеста перед зданием правительства, повторяя уже несколько недель звучащее требование: Пашинян должен подать в отставку, должно быть сформировано переходное правительство, которое должно в течение года подготовить страну к внеочередным парламентским выборам.

Руководитель исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян, который является сторонником бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, заявил, что правительство во главе с Пашиняном просто пошло на блеф, заверяя людей, что оно борется с коррупцией.

«Война показала, что эти власти не только не борются с коррупцией, но и являются крупнейшими коррупционерами, ценой за что стали наши 5000 убитых солдат, потому что те «ОСА-АК», которые они купили по высокой цене, не работали, они оказались металлолом. Самолеты Су-30 были без ракет, это тоже коррупционная сделка», - сказал он.

«Мы должны понять, оказалась ли Армения в этом положении вследствие глупости или предательства, - продолжил Теванян. - Вчера в Национальном собрании говорилось о том, что мы готовы к внеочередным выборам. Это было мессиджем о том, что они готовятся к фальсификации выборов. Значит, главная задача заключается в следующем: не позволить этой власти-капитулянту самой организовать выборы, потому что она нелегитимна, оно не представляет власть народа. Народ должен взять власть в свои руки и организовать выборы».

Здание правительства сегодня охранялось большим числом полицейских. Не ошибемся, если скажем, что в какой-то момент полицейских было больше, чем участников акции протеста.

«Поскольку власть Пашиняна основана на деньгах, проходя мимо здания правительства, бросайте мелкие монеты», - заявил Теванян. - Пусть наедятся своими премиями, пусть получат тридцать сребреников и уйдут отсюда».

После выступлений ситуация начала накаляться. Группа протестующих решила войти в здание правительства.

Протестующие, в основном молодые люди, в том числе члены Молодежного союза АРФ «Дашнакцутюн», двинулись к проспекту Тигран Мец, на 5-10 минут смогли перекрыть движение транспорта, после чего полицейские начали их задерживать.

В пресс-службе полиции Радио Азатутюн сообщили, что утром с площади Республики были подвергнуты приводу 42 человека - в соответствии со статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях, в отношении них был составлен протокол, и они были освобождены.