COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 23 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1350 и сейчас составляет 121 882.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 23 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2416.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 606 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 20 336, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 539 337 (3504 за сутки).