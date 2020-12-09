Силы, требующие отставки премьер-министра, предлагают создать безвластие - Пашинян

Политические силы, требующие отставки премьер-министра, предлагают создать в Армении безвластие или марионеточную власть, сегодня с трибуны Национального собрания заявил премьер-министр Никол Пашинян, задав вопрос, почему вместо его отставки эти силы не требуют проведения досрочных парламентских выборов.

В ходе правительственного часа в парламенте руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян представил целый список тех, кто требует отставки премьер-министра, начиная от католикосов и заканчивая главами разных населенных пунктов, а затем, обращаясь к Пашиняну, заявил, что в ответ глава правительства всего лишь производит различные кадровые перестановки, в то время как подобным образом, без отставки самого премьер-министра вопрос не решится.

«А почему вы, в том числе парламентские силы, не требуете, например, внеочередных парламентских выборов? И почему эти политические силы и представители элиты постоянно предлагают сценарии, преследующие только одну цель - вывести народ из процесса, причем безвозвратно? Смотрите, что сейчас предлагают упомянутые вами политические силы: создать в Армении безвластие или марионеточную власть. Прошу прощения за это слово, но другого определения я не нахожу. Почему? Потому что они выдвигают кандидата на пост премьер-министра, который не пользуется поддержкой народа, не имеет опоры в парламенте, который даже не имеет перспективы получить поддержку народа, потому что ставится условие, что этот кандидат вообще не должен участвовать в выборах. Следовательно, если в этих условиях произойдет смена и будет назначен такой премьер-министр, у которого нет никакой опоры и никакой поддержки, никакого источника легитимности, на кого он будет опираться, и кому будет принадлежать эта власть? Конечно, власть будет принадлежать тем силам, которые привели его к этому статусу. И в течение этого года, о котором говорится, что будет происходить? Будут восстановлены все механизмы фальсификации, чтобы Армения вновь вернулась к этапу фальсификации выборов», - сказал Пашинян.

По его словам, 90% тех, кто требует его отставки, - это те люди, которые требовали его отставки уже с июня 2018 года, сразу после бархатной революции. «Одни требовали подспудно, другие - публично. Сейчас просто повод озвучить это требование. Сейчас вы говорите «война», но если мы оглянемся назад, до войны, то увидим, что состав этих людей и их риторика не изменились. Но мой вопрос состоит в следующем: почему они не требуют, в том числе и вы не требуете, досрочных парламентских выборов? Мой ответ заключается в следующем: чтобы вывести народ из процесса. Если у вас есть другой вариант, предложите его. Я не говорю, как сила, имеющая поддержку 7% избирателей, может говорить от имени народа. Я говорю, что от имени народа может говорить народ. И для меня странно, что не предлагается бесспорный и однозначный механизм, где у народа будет возможность сказать свое слово», - сказал премьер-министр.