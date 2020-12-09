Жители ряда сел Апарана организовали митинг в поддержку премьер-министра Пашиняна

Поводом для возмущения собравшихся стали заявления руководителей сел с требованием отставки премьер-министра. Жители Апарана говорят, что поддерживают премьер-министра, а главы общин не имели права от их имени делать такие заявления.

«Мы говорим им, что вы неправы. Мы на стороне нашего премьер-министра. Они как главы сел не имеют права выражать свое личное мнение», - сказал один из собравшихся.

Протестующие утверждают, что руководители общин не имеют права говорить от имени народа, они могут выражать свое личное мнение только после ухода в отставку․

Представитель общины Артаван сказал: «Сегодня это требование жителей Артавана. Глава села без учета мнения сельчан встает и говорит: я против. Глава нашего села должен уйти в отставку».

Руководитель сельской администрации села Шенаван Жирайр Казарян сказал, что укрупненная община Апаран провела опрос относительно их личного мнения, и он заявил, что Пашинян не должен оставаться на своем посту.

Однако Казарян признает, что мнение жителей отличается от его мнения. «И вчера, и позавчера по поводу совершенной мною ошибки я сказал, что в этом вопросе я допустил ошибку. Если 90% людей поддерживают Пашиняна, несмотря ни на что, я с народом», - сказал Казарян.