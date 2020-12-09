Спад в экономике Армении углубляется

Например, за девять месяцев снижение составило 6,6%, за восемь месяцев – 6,4%, за семь месяцев - 5,7%.

Причем снижение началось в первые четыре месяца этого года, когда в январе-апреле индекс экономической активности упал на 1,4%.

Заместитель председателя постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам от фракции «Мой шаг» Артак Манукян в беседе с Радио Азатутюн назвал в качестве причин коронавирус и 44-дневную войну в Нагорном Карабахе.

«Несмотря на все это, можно утверждать, что экономический спад в Республике Армения в 2020 году составит примерно 7-8,5%. А если учесть, чем это обусловлено, то это также обусловлено прогнозами по относительно более пассивному ноябрю», - сказал Манукян.

По словам экономиста, негативные последствия войны, естественно, будут также сказываться на итогах ноября.

При этом Артак Манукян обратил внимание на то, что даже в условиях войны и коронавируса экономика Армении не испытала такого спада, как, например, в 2009 году, когда она упала на 14,1%.

«Даже на этом негативном фоне в худшем случае ожидается экономический спад на 8-8,5%. Это, конечно, говорит о том, что правительство профессионалов, которое действовало в то время, столкнулось с экономическими проблемами, с которыми не смогло справиться должным образом, и поэтому экономическое сопротивление было намного слабее. Тогда в случае более слабого кризиса в Армении был зафиксирован очень высокий, беспрецедентно высокий темп экономического спада», - заявил Артак Манукян.