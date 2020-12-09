Депутат от правящего блока «Мой шаг» Арам Хачатрян представил заявление о сложении мандата

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Хачатрян также сообщил, что отказ от мандата связан с его переходом на работу в исполнительной власти.
Депутат от правящего блока «Мой шаг» Арам Хачатрян накануне представил заявление о сложении депутатского мандата.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Хачатрян также сообщил, что отказ от мандата связан с его переходом на работу в исполнительной власти.
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