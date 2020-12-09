Вазген Манукян: Оппозиция не хочет потрясений, атмосфера ненависти должна остаться в прошлом

Вазген Манукян придал важность «стабилизирующей роли» Национального собрания в текущем политическом кризисе.

Кандидат в премьер-министры от «Движения за спасение отечества» призвал правоохранительные органы поддерживать общественный порядок, «не становиться политическим инструментом в руках проигравшей власти».

«Это не узкопартийное движение. Это не просто движение за смену власти, это, прежде всего, движение достоинства, движение за то, чтобы снять с себя клеймо поражения, выпрямить спину и создавать будущее», - заявил Вазген Манукян.

«Нет необходимости в дополнительных объяснениях, почему этот режим должен уйти вместе со своим предводителем, поскольку после позорной капитуляции ничего другого быть не может.Мы при поддержке народа сформируем новое правительство национального согласия, будем работать над решением неотложных вопросов, будем готовить новые выборы», - в своем послании подчеркнул Вазген Манукян.

Напомним, 5 декабря Вазген Манукян заявил во время митинга на площади Свободы в Ереване, что Николу Пашиняну лучше уйти добровольно, иначе его принудят к этому. «Пашинян должен понять, что это движение – шанс уйти цивилизованно. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его. Он уйдет в любом случае», - заявил Манукян.

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян назвал это «открытой демонстрацией готовности к насилию».