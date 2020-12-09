COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 21 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 9 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1385 и сейчас составляет 120 532.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2393.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 601 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 20 540, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 535 833 (3306 за сутки).