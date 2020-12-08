Парламент Армении принял обращение к международному сообществу в связи с вопросом возвращения пленных

Национальное собрание Армении сегодня обратилось к международному сообществу с призывом оказать давление на Азербайджан с целью немедленной передачи армянской стороне удерживаемых им военнопленных и гражданских лиц, обязать его прекратить армяноненавистническую политику во всех сферах общественной жизни, а также соблюдать обязательства, касающиеся прав человека.

Инициатором принятого Национальным собранием обращения выступила оппозиционная фракция «Просвещенная Армения».

«Обращение будет переведено на все языки ООН и разослано во все вышеупомянутые органы как единая политическая воля Национального собрания Республики Армения, как это прописано в Конституции», - сказал глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Заседание, на котором было принято заявление, прошло за закрытыми дверями, после заседания оппозиционеры заявили, что не получили ответов на волнующие их вопросы, касающиеся пленных. А сегодня ранее между депутатами фракций «Просвещенная Армения» и «Мой шаг» разгорелся спор по поводу предложения правящей фракции провести заседание в закрытом режиме. Глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц настаивала на том, что заседание по этой теме не может проводиться открыто, в «Просвещенной Армении» возражали против этого.

«Соответствующие ведомства работают над тем, чтобы пленные вернулись как можно скорее. Исходя из соображений их безопасности, а также чтобы не сорвать этот процесс, депутаты фракции «Мой шаг» обратились к спикеру НС с просьбой провести закрытое обсуждение», - отметила Макунц.

«Мы считаем, что проведение закрытого заседания вообще бессмысленно, какие речи планируют произнести депутаты от оппозиции сегодня во время часа заявлений, следовательно, я призываю своих коллег воздержаться от инициативы провести это обсуждение за закрытыми дверями. Естественно, все депутаты выстроят свои выступления таким образом, чтобы вопрос военнопленных никоим образом не был поставлен под угрозу, а, наоборот, голос Национального собрания был услышан во всех международных организациях, что военнопленные как можно скорее должны быть возвращены», - сказал Марукян.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Мария Карапетян заявила, что делается попытка политизировать вопрос. «Если бы фракция «Просвещенная Армения» действительно была заинтересована в том, чтобы единогласно донести это послание до международных игроков, она согласилась бы на закрытый формат заседания, но, по расчетам фракции «Просвещенная Армения», здесь была бы упущена возможность получить внутриполитические дивиденды, что было открыто скандалом в Национальном собрании. Это политическое предприятие, предприятие по обмену горя на политические дивиденды», - заявила она.

Ответ со стороны депутата «Просвещенной Армении» Геворка Горгисяна не заставил себя ждать: «Получать политические дивиденды на горе граждан... погубившее страну правительство, их представители в Национальном собрании все еще продолжают кичиться, все еще продолжают демонстрировать какое-то непонятное поведение, не осознавая, куда они привели страну».

По мнению Горгисяна, «Мой шаг» не согласился провести открытое заседание по теме пленных, чтобы общественность не увидела и не поняла, что власти нечего сказать, а правительство бездействует. Можно предположить, что ничего не делается, и сегодня заседание было закрытым в основном для того, чтобы не стало очевидно, что ничего не делается. Ни один представитель правительства так и не пришел», - сказал депутат фракции «Просвещенная Армения».

Однако Мария Карапетян заверила, что в правительстве день и ночь занимаются вопросом пленных, а оппозиция может узнать об этом процессе от правительства, так же как депутаты фракции «Мой шаг». «Невозможно публично говорить о работе по возвращению пленных», - заявила депутат.

«Прежде чем делать подобное утверждение, оппозиция должна сначала попытаться встретиться со всеми заинтересованными министрами, заместителями министров, структурами, попытаться получить эту информацию посредством непубличного заседания, и только потом делать суждения об эффективности процесса. Причем, наши оппозиционные коллеги также признали по крайней мере один факт, что обнародование официальным лицом общего числа пленных может быть проблематичным. Они тоже понимают, что есть вопросы, которые невозможно озвучивать и обсуждать на открытом заседании», - подчеркнула Мария Карапетян.