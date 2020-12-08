Родители посещающих детский сад «Наш двор» детей обвиняют сотрудников в избиении и оскорблении воспитанников

Один из детей рассказал матери, что сестру ударили по руке, когда она плакала, после чего у матери возникли подозрения, что атмосфера в детском саду может быть не такой, какой она себе представляла. Для проверки она вложила в игрушку записывающее устройство и отправила ребенка с этой игрушкой в детский сад.

«"Как дам, прибью, хватит, надоел"… и ребенок рыдает около двух часов. Затем один ребенок плачет - его бьют, другой ребенок плачет - его бьют. И все эти семь часов ты не слышишь ни игр, ни музыки», - рассказывает об аудиозаписи Рстакян.

По словам родителя, чей ребенок ходит в этот детский сад всего несколько дней, она не представляла, что может обнаружиться в младшей группе детского сада, которую посещают дети с двухлетнего возраста. Детей там оскорбляют, угрожают, кричат на них и запугивают разными способами: «твой папа придет, побьет тебя, язык тебе отрежем, поместим тебя в темную комнату».

Ануш Алексанян обнаружила, что ее 3-летнему сыну была направлена угроза «заткнись, а то ножницами отрежу тебе язык». Ребенок посещал этот детский сад с 1 октября․ «Я не представляю, как можно так обращаться с ребенком. Мой ребенок говорит: ножом отрежу тебе шею, ножницами отрежу тебе язык, животное, баран. Он говорит: твой папа придет и прибьет тебя․․․ За это время поведение сына с мужем изменилось, он с ним не общался», - рассказала Алексанян.

До обращения в полицию родители детей побеседовали с директором детсада.

«Они все отрицали. Мы включили аудиозапись, была перепалка, нас выставили из детского сада. Мы решили обратиться в полицию», - рассказала женщина.

В полиции сообщили, что по факту инцидента подготавливаются материалы. До этого многие родители обратились к специалистам, чтобы вывести детей из этого психологического состояния.

Перед съемочной группой Радио Азатутюн двери детского сада так и не открылись, хотя было видно, что внутри есть работники. Мы звонили по всем доступным телефонным номерам, ответила директор другого филиала того же детского сада Ани Айрапетян. Она сказала, что директор филиала, оказавшегося в центре скандала, - ее сестра, а основательница центров - их мать․ «Пусть расследование завершится, поймем, к каким выводам придут, в соответствии с этим мы либо созовем пресс-конференцию, либо проясним, прокомментируем ваши вопросы», - сказала она.

Если бы подобный инцидент произошел в любом из детских садов, действующих в подчинении мэрии Еревана, то еще до окончания расследования полиции мэрии было бы чем заняться, говорит член Совета старейшин Еревана Анна Джавахян, которая уже на протяжении многих лет занимается вопросами детских садов и поднимает связанные с ними вопросы.

«В течение многих лет в частной сфере были большие проблемы с контролем, поскольку подавляющее большинство частных детских садов в Ереване до сих пор не имеют лицензии. Как раз в этом детском саду, где произошел инцидент, сказали, что у него нет лицензии», - сказала Джавахян.

Несколько месяцев назад Министерство образования, науки, культуры и спорта внесло изменения в закон о дошкольном образовании, ужесточающие условия деятельности подобных центров, связанных с воспитанием детей, однако эти изменения вступят в силу только в 2023 году.