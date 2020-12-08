Католикос всех армян и Католикос Великого дома Киликийского призвали премьер-министра подать в отставку

«В связи с растущей напряженностью в обществе, внешними и внутренними вызовами, а также низким уровнем общественного доверия к премьер-министру, мы по-отечески призвали его сложить полномочия во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических последствий», - говорится в послании Католикоса.

Глава Армянской Апостольской Церкви также обратился к Национальному собранию, призвав его в этот решающий момент действовать со всей ответственностью, прислушаться к требованиям широких кругов общественности, в согласии с политическими силами выбрать нового премьера и сформировать временное правительство национального согласия.

«Только правительство, состоящее из пользующихся общественным доверием и профессиональных лиц, в состоянии урегулировать стоящие перед нашим народом проблемы, восстановить национальную солидарность и единство и организовать внеочередные парламентские выборы, представляющие бесспорную необходимость», - в своем послании отметил Католикос.

Гарегин Второй призвал народ, власти и оппозиционные политические силы воздерживаться от высказываний и действий, провоцирующих насилие и сеющих ненависть.

Ранее о необходимости ухода Пашиняна заявил и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый. «В нынешних кризисных условиях мы призываем премьер-министра Никола Пашиняна принять решение об уходе с поста премьер-министра, что даст Национальному собранию возможность избрать нового премьер-министра при соблюдении конституционного порядка и процедур. Мы ожидаем, что временное переходное правительство во главе с новоизбранным премьер-министром уделит приоритетное внимание проведению досрочных парламентских выборов», - отметил Арам Первый.

Он добавил, что в этих критических условиях единство народа более чем необходимо. «Мы должны воздержаться от действий, которые вызывают разногласия и сеют дух нетерпимости. Внутреннее единство и коллективная воля нашего народа должны стать залогом завтрашней могущественной Армении и могущественного Арцаха. Коллективная воля нашего народа, общие и высшие интересы нашего народа и Родины должны оставаться первостепенными во всех действиях, проявляться в наших мыслях и решениях», - подчеркнул Католикос Великого дома Киликийского.

Напомним, после подписания трехстороннего заявления по Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьера. Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них. 5 декабря оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде: они потребовали от них уйти в отставку до полудня 8 декабря, в противном случае пригрозили акциями гражданского неповиновения.



