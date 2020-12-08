Офис экс-президента Армении Сержа Саргсяна прокомментировал скандальную аудиозапись

В опубликованной на одном из телеграмм-каналов аудиозаписи Серж Саргсян и президент Беларуси Александр Лукашенко спорят вокруг сдачи территорий Азербайджану. Лукашенко, в частности, говорит, что Алиев готов заплатить Армении 5 миллиардов долларов, Серж Саргсян же отвергает возможность сдачи территорий, в свою очередь, предлагая заплатить Алиеву 6 миллиардов, чтобы тот отказался от притязаний на эти территории.

«Относительно распространённой вчера вечером одним из телеграмм каналов аудиозаписи офис третьего президента РА получил многочисленные запросы от средств массовой информации, которые хотят выяснить, соответствует ли действительности содержащееся в аудиозаписи обсуждение, когда оно состоялось, где и почему до сих пор третий президент РА Серж Саргсян не говорил об этом.

Непонятно, как запись непубличной беседы президентов во время встречи в узком составе на состоявшейся в Ереване 14 октября 2016г. сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказалась в интернете. Офис третьего президента РА публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведённые в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор», - говорится в заявлении офиса Сержа Саргсяна.

Отметим, что, судя по аудиозаписи, которая вызвала большой резонанс в Армении, Лукашенко не согласен с утверждением Сержа Саргсяна о том, что сдача семи районов вокруг Нагорного Карабаха сделают безопасность 150-тысячного армянского населения региона уязвимой, оставив его один на один с Азербайджаном. Белорусский лидер предлагает ОДКБ как организации взять на себя ответственность за обеспечение безопасности.

«Мы должны туда определенные миротворческие силы направить, к примеру», - говорит Лукашенко. Он также сомневается в том, что получив районы, президент Азербайджана начнет войну.

«Тут твоя позиция слабоватая – я не отдам семь районов, потому что ты потом против меня начнешь воевать. А если не начнет?», - говорит Лукашенко Саргсяну.

В ответ армянский лидер говорит: «Конечно [начнет]. А что значит, если не начнет? А если начнет? Александр Григорьевич, а почему просто так отдавать, я не понимаю».

На это Лукашенко говорит, что Алиев заплатит Армении 5 миллиардов (долларов) на первом этапе.

«Я ему даю 6 миллиардов, пусть он откажется от этого [от семи районов]», - отвечает Серж Саргсян.

Также, по словам тогдашнего президента Армении, он не может отдавать эти семь районов, так как там пролита кровь пяти тысяч армянских солдат.

«Ну и что? У нас 30 миллионов погибло, но мы не воюем с немцами», - говорит Лукашенко.

На это Серж Саргсян отвечает: «У нас не меньше погибло. Только за Беларусь погибло 30 тысяч (армян)».

На этом запись прерывается.

Отметим, что еще в декабре 2018 года Лукашенко отмечал в беседе с журналистами, что Серж Саргсян отказался отдавать Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха.