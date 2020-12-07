На встрече с Лавровым Айвазян подчеркнул актуальность вопроса обмена военнопленными

Встреча продлилась около трех часов. Министры сначала вели переговоры в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились члены делегаций. После переговоров состоялась совместная пресс-конференция.

На пресс-конференции после первых очных переговоров с Лавровым Ара Айвазян не говорил о статусе Нагорного Карабаха. В своем выступлении он лишь подчеркнул: «Армения выступала и продолжает выступать с позиции, что народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] имеет право на самоопределение».

Министр иностранных дел Армении, согласившийся занять этот пост после подписания заявления от 10 ноября, сегодня отметил, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта должны продолжаться в формате Минской группы ОБСЕ.

Кстати, Сергей Лавров сегодня, возможно, специально напомнил, что изначально в Минской группе было две страны-сопредседателя: Россия и США, Франция присоединилась к этой группе позже - по собственной инициативе. Глава МИД России также подчеркнул, что так или иначе подписанное 10 ноября заявление основано на тех принципах и документах, которые Минская группа разработала на протяжении десятилетий. Лавров только не сказал, что в документах Минской группы говорилось о международных, а не российских миротворцах, в этих документах, которые известны, нет ни слова о Мегринском коридоре, нет также положений о передачи Гадрута и Шуши азербайджанской стороне, а также Лачинский коридор был шириной не 5 километров. И, пожалуй, самое важное: в Мадридских принципах четко говорилось о статусе Нагорного Карабаха.

На сегодняшней встрече с Лавровым министр иностранных дел Армении, во всяком случае публично, не говорил о позиции России по так называемому Мегринскому коридору, а также о вопросах, касающихся армяно-азербайджанской границы советских лет, которые бурно обсуждаются в Армении. Вместо этого он говорил о военнопленных, церквях и террористах, привезенных в регион Турцией.

Министры иностранных дел России и Армении сегодня заявили, что по этим вопросам проводится серьезная работа, Сергей Лавров также сказал, что Москва перечислила дополнительную сумму офису Красного Креста в Карабахе для решения гуманитарных вопросов.

Как в начале встречи с Лавровым, так и на совместной пресс-конференции новоназначенный министр иностранных дел Армении подчеркнул актуальность вопроса обмена военнопленными. «Мы уже выразили готовность провести обмен по принципу «всех на всех». Надеемся, что с азербайджанской стороны не будет препятствий. В то же время, известны многочисленные случаи бесчеловечного обращения с находящимися на азербайджанской стороне армянскими пленными», - отметил Айвазян.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Армении коснулся также роли Турции, отметив, что главным зачинщиком этой войны была Турция, и потребовал от Анкары немедленно вывести террористов из зоны конфликта.

«Турция должна вывести свои вооруженные силы и связанные с ней вооруженные террористические группировки из зоны нагорно-карабахского конфликта и с Южного Кавказа в целом», - сказал Айвазян, отметив, что пока нет четких сигналов о выводе из региона иностранных боевиков.

«Напротив, есть достоверная информация о том, что Азербайджан планирует расширить географию распространения вооруженных террористов и наемников и заселить их в оккупированных районах Арцаха», - подчеркнул глава МИД Армении.

Отвечая на вопрос о возобновлении переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, глава МИД России сначала сказал, что министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы приветствовали трехстороннее заявление и прекращение огня, и это самое главное, и добавил, что сопредседатели в ближайшее время посетят регион, а когда ситуация немного успокоится и стороны будут готовы, переговоры возобновятся.

Глава МИД Армении сегодня отказался комментировать заявление главы МИД Турции о том, что прекращение огня может способствовать нормализации армяно-турецких отношений. Айвазян сказал, что не станет это комментировать, вместо этого перечислил шаги, предпринятые Анкарой в отношении Армении в последние десятилетия, напомнив также об армяно-турецких протоколах, и подчеркнул: «Анкара должна завоевать наше доверие».

До встречи с Айвазяном Лавров вчера провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана. По сообщению МИД России, в ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация в Карабахе и реализация подписанного 10 ноября соглашения.

Напомним, у Баку и Москвы есть разногласия или, по крайней мере, вопросы, которые они комментируют неоднозначно. Россия пока не прокомментировала заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании коридора, соединяющего Нахичеван с другими регионами Азербайджана через территорию Армении. Причем Алиев сказал, что президенты России и Турции положительно отреагировали на эту идею.

В заявлении от 10 ноября о таком коридоре не упоминается. Неизвестно также, где будет находиться российско-турецкий мониторинговый центр и будут ли турецкие военные де-факто иметь возможность контролировать режим прекращения огня на территории самого Нагорного Карабаха.