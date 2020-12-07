Наиболее вероятное место размещения российско-турецкого мониторингового центра – город Барда

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибудет в Баку 10 декабря для участия в военном параде, посвященном победоносному окончанию последней Карабахской войны.

Официальные источники как в России, так и в Турции пока не сообщают никаких подробностей о совместном центре, хотя соответствующее соглашение было подписано еще на прошлой неделе. На данный момент известно только, что в центре будут работать российские и турецкие военные, которые должны совместно контролировать установленный в Карабахе режим прекращения огня, в случае его нарушения - расследовать инциденты, а также следить за выполнением других договоренностей, достигнутых в соответствии с заявлением от 9 ноября.

Неясно, сколько военных будет задействовано в этой миссии. Официально пока не сообщалось и о том, где именно будет располагаться центр. По сведениям «Би-би-си», обсуждаются два возможных варианта: Барда и Гянджа. «Однако турецкая сторона выступает против Гянджи, мотивируя это тем, что город находится очень далеко от территорий, контролируемых российскими миротворцами», - заявили два азербайджанских чиновника на условиях анонимности.

Согласно источникам «Би-би-си», Азербайджан посчитал более целесообразным разместить центр в Матагисе, который после последней войны перешел под контроль Баку и был переименован в Суговушан. «С тактической точки зрения это более удобное место», - сказал азербайджанский военный обозреватель Азад Исазаде. Однако на этот вариант Москва не согласилась․ «Россия принципиально против размещения совместного центра на территории Нагорного Карабаха», - сообщает «Би-би-си», добавляя, что в этих обстоятельствах наиболее вероятным вариантом остается Барда. Официальные лица, однако, эту версию не опровергают, но и не подтверждают.

Еще более неопределенным является то, как будут действовать размещенные в центре военные и какими полномочиями они будут обладать. «Стороны никак не могут прийти к соглашению по ряду элементов», - сказал источник «Би-би-си» в турецких спецслужбах, не уточнив, какие именно вопросы являются спорными.

Один из чиновников администрации президента Азербайджана сообщил турецкой службе «Би-би-си», что, согласно достигнутым на данный момент договоренностям, турецкие военные не могут вести полевое наблюдение или совместное патрулирование. В соответствии с этим, мониторинг за прекращением огня будет осуществляться с помощью технических средств и беспилотных летательных аппаратов. «Обсуждения вокруг формата, однако, все еще продолжается», - сказал источник «Би-би-си».

Ранее, говоря о центре, президент России Владимир Путин заявил, что Москве удалось убедить турок и азербайджанцев не выдвигать условия или не создавать предпосылки, которые могут поставить под угрозу трехстороннее соглашение и спровоцировать какую-либо из сторон на крайние меры. Он пояснил, что имеет в виду «тяжелое наследие прошлых лет и то, что связано с трагическими кровавыми событиями времен первой мировой войны, с геноцидом».

«Это фактор, который можно признавать, не признавать. Кто-то признает, а кто-то в мире не признает, - для России здесь проблем нет, мы давно это все признали, - но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения? Мне кажется, что президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял», - сказал Путин.

В то же время президент России не посчитал проблемным тот факт, что ответственность по сохранению мира в зоне конфликта берет на себя страна, которая в последней войне, идя против призывов международного сообщества, открыто выступала за военное решение конфликта и в этом вопросе оказывала безоговорочную поддержку Азербайджану. «Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но трудно обвинить Турцию в нарушении международного права», - сказал Владимир Путин.

«Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал, Азербайджан, да и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь», - 17 ноября заявил президент РФ.

Несколько недель назад парламент Турции одобрил предложение президента страны направить в Азербайджан турецких военных. Согласно закону, военные будут размещены сроком на один год, их число и состав будет определен президентом Турции.