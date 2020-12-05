История пишется фактами – Серж Саргсян ответил Николу Пашиняну

«Кто бы ни говорил о переговорном процессе по Арцахскому [Карабахскому] вопросу, ты должен молчать, Никол Пашинян! Известная тебе история переговоров – это то, что ты слышал от «цивилизованного» и «конструктивного» Алиева, которому ты верил настолько, что посчитал излишним обстоятельно поинтересоваться об этом процессе у всех бывших руководителей своего государства, проводивших переговоры.

Это значит, что ты безоговорочно доверял нашему врагу, а своим политическим оппонентам – нет. Именно по этой причине ты до сих пор не понял смысл и цель переговорного процесса», - заявили в офисе экс-президента.

«А когда враг, нашептывавший тебе историю переговоров в нюансах исключительно в интересах своей страны, после твоего предательства родины, обращаясь к тебе в эфире, целый день подвергал тебя последним унижениям, смеялся и издевался над тобой, ты даже не пикнул.

Для любого армянина, имеющего достоинство, на каком бы конце света он ни находился, это было величайшим унижением и стыдом, но не для тебя.

Ты готов лишь нападать на своих политических оппонентов, а перед врагом армянского народа - вставать на колени.

Ты можешь бессовестно лгать и искажать историю, манипулятивными уловками, характерными для трусов, устраивать все так, чтобы скрыть свое позорное поражение.

За прошедшие два с половиной года ты вел решение Арцахского вопроса исключительно по направлению сдачи или несдачи земель, в то время как до тебя проводились переговоры с целью вывода Арцаха из состава Азербайджана путем взаимных уступок.

Третий президент Армении еще подробно затронет этот и еще многие другие вопросы.

Отныне является фактом то, что в истории независимой Армении все бывшие власти будут упоминаться, как власти, достойно защищавшие Родину, одержавшие победу и освобождавшие земли, а ты – как руководитель, сдавший земли Арцаха, неспособный вести переговоры, поставивший под серьезнейший удар безопасность Арцаха и Армении и носящий на челе клеймо предателя, оставленное народом», - отмечается в заявлении офиса третьего президента Армении.