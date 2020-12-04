Истории известны примеры, когда дипломатия выводила страну из самых сложных ситуаций - глава МИД Армении

МИД Армении, по словам Айвазяна, будучи аполитичной структурой, «преследует единственную вечную цель: каждодневной работой защищать интересы Республики Армения и армянского народа».

«Любая попытка дискредитировать эту структуру и втянуть ее во внутриполитические спекуляции – удар по государственности Армении, особенно в эти дни, когда после окончания военных действий вся тяжесть и ответственность постепенно перекладывается на внешнюю политику и дипломатию. Уверены, что это осознание разделяют все наши граждане и соотечественники, которым небезразлична судьба страны и народа», - отметил он.

Глава МИД Армении также подчеркнул, что сложившаяся сегодня ситуация обусловлена тем, что мы противостояли несоразмерным силам.

«Мы все преклоняемся перед нашей национальной армией, являющейся органичной и неотъемлемой частью нашего народа, которая консолидировано и героически противостояла агрессии, развязанной трио Азербайджан-Турция-международный терроризм против Арцаха и армянского народа, и сорвала стремления геноцидальной тройки уничтожить армянский народ на его исторической родине. Мы должны констатировать, что сложившаяся сегодня ситуация обусловлена тем, что мы противостояли несоразмерным силам. Подобно нашим военным, братьям и сестрам в Арцахе, армянская дипломатия была и остается на передовых позициях защиты Родины. И особенно сегодня мы считаем своим долгом делать все возможное и невозможное, чтобы осмыслить жертву самых благородных сынов армянского народа и тем самым сохранить яркой их память», - отметил Ара Айвазян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении также добавил: «Сейчас перед нами стоят требующие срочных решений вопросы, о чем я четко заявил, в том числе во вчерашнем интервью и в речи на встрече Совета министров ОБСЕ. Армянской дипломатии предстоит провести широкомасштабную работу в направлении полного и всеобъемлющего решения этих насущных вопросов. Дипломатия любит тишину, посему с вашего позволения дипломатия будет молча выполнять свою работу, и результаты этой работы будут говорить громче, нежели какие-то комментарии».