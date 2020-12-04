Вакцинированный российской вакциной «Спутник V» Арсен Торосян «чувствует себя хорошо»

Около десятка доз вакцины российского производства, которая еще не прошла окончательное испытание, были подарены армянскому коллеге Минздравом России.

«Заместитель министра Артем Смбатян также был вакцинирован. В случае с министром в первый день после прививки у него была небольшая слабость, что типично, вообще после вакцинации слабость – это нормально. А сейчас он хорошо себя чувствует, ждет, пока истечет срок, чтобы получить следующую дозу, потому что российская вакцина в двух дозах», - пояснила Никогосян.

Означает ли это, что таким образом Россия пытается реализовать свою вакцину в Армении? На этот вопрос Алина Никогосян ответила, что Армения закупит вакцину за счет госбюджета в рамках созданной в международной сфере инициативы Covax Facility, с которой уже есть договор.

Уже известно, что Армения подала заявку на закупку с расчетом на 10% населения, для 300 тысяч жителей будут закуплены 600 тысяч доз вакцины. Она будет бесплатно предоставлена медицинским работникам, хроническим больным, пожилым людям, персоналу закрытых учреждений, социальным работникам.

Заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян в беседе с Радио Азатутюн сообщила, что после вакцинации министра сегодня с утра к ним поступают звонки от граждан, которые изъявляют желание вакцинироваться.

По словам Саакян, вакцина российского производства еще не получила окончательную регистрацию. «Во всех случаях все те критерии - безопасность, эффективность, на первом этапе также рассматриваются. А по предварительным данным третьего этапа их достаточно для применения», - сказала она.

По словам Гаяне Саакян, уже в феврале у Армении будет возможность получить первую дозу вакцины за счет госбюджета посредством Covax facility. Из госбюджета будет израсходовано 6 млн долларов․ «Какая вакцина будет через Covax, мы не можем сказать, потому что это находится в рамках инициативы Covax, с каким производителем они будут вести переговоры, у которого они приобретут, что предложат странам. Независимо от Covax, мы сами также ведем переговоры. В любом случае возможно также раньше приобрести небольшие партии до поступления вакцин через Covax для наших групп риска», - сказала Саакян.

На днях Великобритания стала первой страной в мире, официально одобрившей широкое использование вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech.

Эта вакцина является совместным немецко-американским продуктом. Гаяне Саакян говорит, что эта вакцина единственная, прошедшая три этапа клинических испытаний.