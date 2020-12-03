Карабахский конфликт будет считаться разрешенным, «когда право на самоопределение народа Карабаха будет признано международным сообществом»

Все права 150-тысячного населения Нагорного Карабаха должны быть полностью восстановлены и реализованы на его исторической родине, сегодня в интервью «Арменпресс» заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, отвечая на вопрос о том, какими будут приоритеты Армении в переговорном процессе.



Айвазян подчеркнул, что в основе конфликта лежит вопрос права народа Карабаха на самоопределение и этот вопрос невозможно решить с помощью военной силы.

«Утверждения азербайджанской стороны о том, что карабахский конфликт разрешен, безосновательны. Создается впечатление, что президент Азербайджана, делающий подобные заявления, не до конца понимает суть подписанного им документа. Как однозначно исходит из текста трехстороннего заявления и как недавно подчеркнул президент РФ, являющийся посредником в установлении этого прекращения огня, вопрос об окончательном статусе Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] не решен и является предметом дальнейших переговоров. С этим согласны и другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ», - сказал глава МИД Армении.



По словам Айвазяна, карабахский конфликт будет считаться урегулированным только тогда, когда реализованное народом Карабаха право на самоопределение будет признано международным сообществом.

На вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос признания независимости Карабаха Арменией, Ара Айвазян ответил: «Признание Республики Арцах всегда рассматривалось не только в контексте статуса, но и в более широком - региональном и международном контексте. Мы должны констатировать, что жестокая военная сила, примененная против народа Арцаха, еще больше усилила борьбу за признание права народа Арцаха на самоопределение, и мы наблюдаем новые подходы в этом направлении».



