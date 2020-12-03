Соткский золотой рудник в настоящее время полноценно не работает

Соткский золотой рудник, оказавшийся по обе стороны армяно-азербайджанской границы из-за передачи Карвачарского (Кельбаджарского) района Азербайджану, в настоящее время полноценно не работает, есть проблемы, в беседе с Радио Азатутюн сказал глава общины Гегамасар Гегаркуникской области Акоп Аветян. Село Сотк является частью этой укрупненной общины.

«Теперь граница проходит там, она делит рудник. На той части, которая осталась на их территории, под их контролем, любое действие должно быть согласовано с ними. А на той части, что осталась на нашей территории, все идет нормально», - сказал Аветян.

Министерство обороны Азербайджана вчера опубликовало видео с территории рудника, перешедшей под азербайджанский контроль. На одном из строений рудника установлен флаг Азербайджана, на опубликованном видео видно, что на азербайджанской стороне осталось большое количество техники, которая сейчас не работает.

Дальнейшая судьба рудника станет ясна позже, говорит глава общины Гегамасар Акоп Аветян, отмечая, что пока ведутся переговоры․ «На данный момент нет ничего определенного. Отмечу также, что там нет никакой напряженности или боевых действий. Просто поделили и на этой позиции ждут дальнейших решений», - сказал он.

По словам главы общины, на данный момент граница, разделяющая Армению и Азербайджан, нечеткая и может подвергнуться изменениям. «Все станет ясно после того, как уже будут четко зафиксированы границы. Все это сейчас временное».

Начальник отдела информации и по связям с общественностью Минобороны Геворк Алтунян сообщил Радио Азатутюн, что армянские военные достигли предварительной договоренности о согласовании боевых опорных пунктов - до проведения демаркационных работ. «Сейчас идет активная работа по размещению этих опорных пунктов, их благоустройству, организации боевого дежурства», - сказал он.

Соткский золотой рудник - крупнейший в Армении. Его эксплуатирует российская компания «ГеоПроМайнинг», которая пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

На руднике работают более 1600 человек.

Вышедшая из правящей парламентской фракции «Мой шаг» депутат Тагуи Товмасян, которая на днях побывала в Сотке, сообщила Радио Азатутюн, что рудник не работает, сотрудникам сказали, что он пока не будет работать. «Что происходит внутри? Естественно, ничего. Сотрудники не выходят на работу, и никакого процесса не происходит», - сказала она.

Независимый депутат, являющаяся уроженкой Гегаркуникской области, утверждает, что процессы вокруг рудника сейчас перенесены в Москву и Баку, они являются предметом российско-азербайджанских переговоров. «Поскольку рудник эксплуатирует российская компания «ГеоПроМайнинг», они более чем заинтересованы, потому что вложили огромные инвестиции и хотят эксплуатировать рудник в полном объеме. В данный момент переговоры все еще продолжаются, и, естественно, никто не может сказать, как долго они продлятся. Но я получила заверения на самых разных уровнях, что рудник продолжит работать», - сказала депутат.

По словам Товмасян, сейчас делается все, чтобы рудник заработал в полном объеме.