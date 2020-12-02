Армения предлагает принцип «всех на всех» в процессе обмена военнопленными

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в ходе встречи были подробно обсуждены вопросы, связанные с процессом обмена пленными, поиском пропавших без вести военнослужащих и передачей тел погибших. Вице-премьер отметил, что эти вопросы занимают приоритетное и актуальное место в повестке дня правительства Армении, и делается все, чтобы максимально ускорить этот процесс.



Тигран Авинян отметил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применять принцип «всех на всех». Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому, если в будущем у одной из сторон появятся другие пленные лица, то они должны быть немедленно и без каких-либо предварительных условий возвращены.

Отметим, что вчера Азербайджан также заявил, что в вопросе обмена военнопленных и заложников выступает за принцип «всех на всех».

Посол Копыркин сегодня отметил, что вопросы розыска пропавших без вести военнослужащих, обмена пленными и передачи родственникам тел погибших находятся в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации, придающего особое значение всеобъемлющей имплементации положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.



Вице-премьер Тигран Авинян подчеркнул важность оказываемой Россией помощи в решении гуманитарных проблем народа Карабаха. Он также подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций в Карабах.

