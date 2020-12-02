По словам мэра Капана, аэропорт останется на территории Армении

Автомагистраль Горис-Капан работает бесперебойно и безопасно, Капан живет нормальной жизнью, а аэропорт, который расположен рядом с городом и вскоре будет задействован, остается и продолжит оставаться на территории Армении, в беседе с Радио Азатутюн сказал мэр Капана Геворк Парсян.

Кстати, в известном заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября нет какого-либо упоминания о том, как будут уточнены границы Армении и Азербайджана. Есть только заявления отдельных официальных лиц о том, что демаркация границы между двумя странами будет осуществляться на основании границ бывших советских республик.

«Сначала мы должны правильно понять вопрос, а кто сказал, что демаркация будет проводиться по границам бывшего СССР? Если даже она будет проводиться по границам бывшего СССР, все равно она не будет проводиться по аэропорту, аэропорт полностью останется в Капанском регионе. Почему я говорю, что пока не ясно, где будет проходить граница? Потому что на сегодня мы занимаем позиции на десятки километров вперед от аэропорта», - сказал Геворк Парсян.

На вопрос Радио Азатутюн, имеет ли он в виду, что наши позиции расположены на десятки километров в сторону Азербайджана, мэр Капана ответил утвердительно.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что наши позиции находятся на участке от границы Советской Армении и Советского Азербайджана в сторону территории Азербайджана, Парсян также ответил утвердительно.

Согласно границам Советской Армении и Советского Азербайджана, например, капанский аэропорт отделяла от Азербайджана только река Вохчи. По другую сторону реки находился Азербайджан, по эту сторону был аэропорт.

На вопрос Радио Азатутюн, действовал ли аэропорт до войны, мэр Капана ответил отрицательно.

А на вопрос, считает ли он реальным, что аэропорт будет работать в новых условиях, Геворк Парсян ответил: «Я считаю реальным, что он будет действовать в любых условиях».

«В настоящее время есть технические вопросы, связанные с эксплуатацией аэропорта, которые находятся в процессе, когда конкретно начнет работать, я пока не могу дать четкого ответа», - добавил он.

На вопрос, значит ли это, что есть программы, предпринимаются какие-то шаги, Парсян ответил: «Конечно, работы продолжаются, как вы знаете, самолет куплен уже давно, а аэропорт уже полностью отремонтирован, есть технические вопросы».

По сообщению издания Hetq, еще в сентябре 2017 года муниципалитет Капана передал право на управление и эксплуатацию в течение 25 дет аэропорта «Сюник» в Капане ООО «Аэропорт «Сюник». Вместо этого один из крупнейших налогоплательщиков в Армении - Зангезурский медно-молибденовый комбинат, обязался инвестировать около 2,8 млрд драмов в ремонт и оснащение аэропорта и после завершения работ безвозмездно передать его ООО «Аэропорт Сюник». По истечении срока действия концессионного договора все новое имущество в качестве собственности перейдет общине Капан.

Авиасообщение между ереванским аэропортом «Звартноц» и капанским аэропортом будет обеспечивать 19-местный самолет чешского производства L-410 UVP-E20, эксплуатируемый авиакомпанией Atlantis Armenian Airlines. На первоначальном этапе предусмотрено три рейса в неделю по маршруту Ереван-Капан-Ереван.

«В нынешней ситуации атмосфера в городе нормальная, жители живут своей повседневной жизнью, беспокойства на данный момент нет. Что касается демаркации, еще посмотрим, - сказал Геворк Парсян, добавив: - То же самое касается и автодороги Капан-Горис».

На вопрос, то есть сейчас эта дорога безопасна и действует, мэр ответил: «Да, безопасна и действует».

А на вопрос, если все же дорога окажется на территории Азербайджана, есть ли альтернативная дорога из Гориса в Капан, Парсян ответил: «Да, есть дорога через Татев».

К указанным вопросам обратился также вице-губернатор Сюникской области Нарек Бабаян, вчера на своей странице в Facebook написав: «На данный момент дороги Сюникской области, магистраль Капан-Горис безопасны, границы области контролируемы и безопасны, в области нигде демаркационные работы не ведутся, вопрос передачи какого-либо села Сюникской области не обсуждается, аэропорт Капана находится и останется на территории общины Капан».