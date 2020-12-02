Вопрос обмена пленными и останками погибших является неотложным – Пашинян

«Необходимо исключить случаи применения насилия к военнопленным и удерживаемым лицам и унижения их достоинства», - сказал Пашинян, добавив, что армянская сторона готова интенсифицировать свои действия по ускорению этого процесса.

По словам премьера, во-вторых, неотложной задачей является создание условий для возвращения жителей Нагорного Карабаха в свои дома, восстановление нормальной жизни в Карабахе.

«Люди должны быть уверены, что они находятся в безопасности и могут продолжать жить на своей земле. Несколько десятков тысяч арцахцев уже вернулись в свои дома, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы помогать и поддерживать наших соотечественников. Кроме того, необходимо предпринять меры по охране культурных и религиозных памятников армянского народа, находящихся на территориях, занятых азербайджанскими войсками», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян также отметил, важность обеспечения безопасного функционирования транспортных коммуникаций. «Необходимо исключить любые провокации и установить нормальные условия для функционирования инфраструктур, необходимых для жизнедеятельности народа Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]. Все названные мною меры, включая разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе, необходимы для установления твердого фундамента для длительного мира в регионе», - сказал Пашинян.

Говоря о продлившейся полтора месяца войне в Карабахе, премьер-министр Армении высказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину.

«Хочу особо отметить исключительную роль президента России. На протяжении всех 44-х дней военных действий мы находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты жизни людей. С Владимиром Владимировичем мы и сегодня очень тесно работаем для решения таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и удерживаемыми лицами и телами погибших», - сказал Пашинян.