Экс-министр Армении решила переехать в Нагорный Карабах

На своей странице в Facebook Тандилян, которая сложила свой депутатский мандат в связи с проблемами со здоровьем в августе этого года, напомнила, что должна была в октябре выехать за границу для лечения.

«Однако война приняла решения за многих из нас. Сразу после окончания войны я посетила Арцах [Карабах]. После того, как я ознакомилась со сложившейся ситуацией, мне стало ясно, что я прерываю лечение и переезжаю жить в Арцах», — написала Тандилян.

Тандилян сообщила, что по своей инициативе встретилась тогда с лидером Карабаха Араиком Арутюняном, проинформировав его о своем решении и готовности по мере своих сил помочь Карабаху и его народу.

«Президент Арцаха был рад это слышать и просил рассмотреть несколько возможностей», — отметила она.

Мане Тандилян сообщила, что уже находится в Карабахе и позже проинформирует о своих дальнейших планах.

«Арцах должен жить, а наш долг – помочь Арцаху жить», - заявила бывший армянский депутат.