Письма с просьбой о помощи в возвращении военнопленных и поиске пропавших без вести переданы в посольства России и США

Родственники пропавших без вести солдат просят помочь найти их сыновей.

Сотрудник посольства ответил, что они приложат все усилия для решения вопроса пленных и без вести пропавших.

Ранее с такой же просьбой к Путину обратился президент Армении.

Мать одного из пропавших без вести военнослужащих Лаура Нерсесова просит всех помочь им․ «Мы не знаем, в каком состоянии находятся наши дети. Мы не знаем, находятся ли наши дети в плену или, не дай Бог, погибли, одеты ли они, обуты ли, что они ели 42 дня», - сказала она.

Родственники пропавших без вести с тем же требованием направились к зданию Министерства обороны.

Сегодня очередную акцию протеста организовали и деятели культуры, которые в последние дни перед посольствами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ требовали предпринять шаги по возвращению военнопленных и поиску пропавших без вести.

После посещения посольств России и Франции сегодня они собрались перед зданием посольства США. Народный артист Армении Грант Тохатян вручил письмо сотрудникам посольства.

«Письмо будет передано послу. Я сказал, что мы ждем ответа, они сказали, что направят ответ после того, как посол ознакомится с письмом. Как можно было оторвать каждый сантиметр от нашего сердца, отдать кусочек нашей земли, а наших детей, наших братьев оставить на произвол? Это невозможный подход. Но это уже произошло», - сказал Тохатян.​

Он добавил, что они проинформируют о своих дальнейших шагах․

А оппозиционные парламентские фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» инициировали экстренное парламентское обсуждение по вопросам возвращения военнопленных и пленных гражданских лиц.

Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сообщил, что обсуждение состоится в ходе очередных заседаний Национального собрания в следующий вторник.

Фракции предлагают принять послание Национального собрания. В опубликованном проекте послания депутаты призывают международные организации усилить давление на Азербайджан с целью соблюдения и выполнения взятых тем международных обязательств.