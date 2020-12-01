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Карабах

Письма с просьбой о помощи в возвращении военнопленных и поиске пропавших без вести переданы в посольства России и США

Родственники пленных и пропавших без вести военнослужащих сегодня перед зданием посольства России передали одному из сотрудников дипмиссии письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. 

Родственники пропавших без вести солдат просят помочь найти их сыновей.

Сотрудник посольства ответил, что они приложат все усилия для решения вопроса пленных и без вести пропавших.

Ранее с такой же просьбой к Путину обратился президент Армении.

Мать одного из пропавших без вести военнослужащих Лаура Нерсесова просит всех помочь им․ «Мы не знаем, в каком состоянии находятся наши дети. Мы не знаем, находятся ли наши дети в плену или, не дай Бог, погибли, одеты ли они, обуты ли, что они ели 42 дня», - сказала она.

Родственники пропавших без вести с тем же требованием направились к зданию Министерства обороны.

Сегодня очередную акцию протеста организовали и деятели культуры, которые в последние дни перед посольствами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ требовали предпринять шаги по возвращению военнопленных и поиску пропавших без вести.

После посещения посольств России и Франции сегодня они собрались перед зданием посольства США. Народный артист Армении Грант Тохатян вручил письмо сотрудникам посольства.

«Письмо будет передано послу. Я сказал, что мы ждем ответа, они сказали, что направят ответ после того, как посол ознакомится с письмом. Как можно было оторвать каждый сантиметр от нашего сердца, отдать кусочек нашей земли, а наших детей, наших братьев оставить на произвол? Это невозможный подход. Но это уже произошло», - сказал Тохатян.​

Он добавил, что они проинформируют о своих дальнейших шагах․

А оппозиционные парламентские фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» инициировали экстренное парламентское обсуждение по вопросам возвращения военнопленных и пленных гражданских лиц.

Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сообщил, что обсуждение состоится в ходе очередных заседаний Национального собрания в следующий вторник.

Фракции предлагают принять послание Национального собрания. В опубликованном проекте послания депутаты призывают международные организации усилить давление на Азербайджан с целью соблюдения и выполнения взятых тем международных обязательств.

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