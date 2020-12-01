Более 50 общин Кашатагского (Лачинского) района перешли под контроль Азербайджана

На данный момент единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, проходит через Бердзор (Лачин).

Сегодня по дороге из Степанакерта в Бердзор на перекрестке Шуши было видно, что по всей высоте Шушинской крепости был вывешен азербайджанский флаг. Во время съемок с высот Шуши были слышны голоса азербайджанских солдат – они выкрикивали «Вазген». Дежурящие на месте сказали, что время от времени они активизируются, раздаются разные выкрики, армянская сторона на провокации не отвечает. Параллельно со съемками активизировалось движение в Шушинской крепости, и Радио Азатутюн призвали покинуть территорию.

В целом, тот участок дороги Степанакерт-Горис, который проходит рядом с Шуши, рекомендуется проезжать без остановок. На этом участке съемочная группа Радио Азатутюн встретила также азербайджанцев, выполняющих инженерные работы - на азербайджанских служебных автомобилях. Мы попытались остановиться и поговорить, чтобы узнать, чем они занимаются, но сопровождавшие их российские миротворцы призвали покинуть территорию, не ответив ни на какие вопросы.

Отметим, что в вечерние часы на трассе Степанакерт-Горис встречается очень мало машин, люди предпочитают не ездить по этой дороге в вечерние часы.