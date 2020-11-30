Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

В Армении за сутки от коронавируса скончались 22 человека

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 356, в общем составив 135 124.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1078 и сейчас составляет 108 442.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 22 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2164.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 542 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 23 976, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 510 127 (1098 за сутки).

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG