«Тер-Петросян и Кочарян так и не поехали в Москву»: Пашинян обнародовал новые подробности обсуждений в дни войны

«20 октября второй и третий президенты Арцаха [Карабаха] Аркадий Гукасян и Бако Саакян предложили организовать встречу нынешних и бывших руководителей Армении и Арцаха, которая стала бы выражением национального единства во время войны. После некоторого обсуждения я согласился. Мы договорились, что когда они подадут сигнал о готовности бывших президентов Армении, я проведу встречу.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян на нашей следующей встрече сказали, что к идее добавился один нюанс. Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят поехать в Москву, провести там встречи на высшем уровне, и наша встреча будет организована после их возвращения и станет своего рода сопоставлением информации, более информированным обсуждением ситуации.

Я сказал, что не против и даже предоставлю государственный самолет, пусть едут, встречаются, возвращаются. Однако после моего согласия бывшие президенты Арцаха подняли другой вопрос. Они сказали, что мне необходимо ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным, чтобы он принял Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна в качестве специальных посланников.

Я ответил следующее: я нахожусь в постоянном контакте с президентом России. Бывают дни, когда я по пять-шесть раз разговариваю с ним по телефону. Теперь, если он спросит меня, что это я хочу сказать, что не могу сказать напрямую, а хочу сделать это через специальных посланников, что я должен буду ответить?

Тот же вопрос возник и в случае с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, когда бывшие президенты Арцаха заявили, что наш министр иностранных дел должен выступить посредником для того, чтобы Лавров принял наших специальных посланников. Наш министр иностранных дел находится в постоянном контакте с главой МИД России, их встреча запланирована в Москве. Если Лавров задаст тот же вопрос нашему министру иностранных дел, что он должен будет ответить?

Я предложил другой вариант: срочно организовать протокольный визит в Москву Тер-Петросяна и Кочаряна в качестве бывших президентов, там они будут гостями бывшего президента России Дмитрия Медведева, который также является заместителем председателя Совета безопасности России, и попытаются провести встречи с президентом России, министром иностранных дел и другими высокопоставленными чиновниками.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян ушли, пообещав обсудить этот вариант с Тер-Петросяном и Кочаряном. Оказалось, что предложенный мной вариант не очень интересен последним. Бако Саакян неожиданно для меня заявил, что у Тер-Петросяна и Кочаряна есть договоренность о встрече с Сергеем Лавровым.

В таком случае, чего они от меня хотят? Если они договорились, пусть едут в Москву и встречаются. Оказалось, что проблема была в паспорте Кочаряна, который находится в суде. Я сказал, пусть представят ходатайство суду, я попрошу прокуратуру не возражать против возврата паспорта. Так и произошло. Суд вернул Кочаряну паспорт, но Тер-Петросян и Кочарян так и не поехали в Москву», - написал Никол Пашинян.