Президент Армении: Правительство, которое к этому привело страну, должно уйти

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского лидера.

«В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может потом вернуться... Есть цивилизованный путь - досрочные выборы, создание временного правительства национального единства», - заявил президент.

По его словам, это не означает, что у каждой партии должен быть свой министр во временном правительстве. Саркисян считает, что правительство, предпочтительно технократическое, должен сформировать уважаемый всеми человек. По словам президента, это правительство должно работать полгода или год, до новых выборов, «когда народ снова передаст мандат какой-то силе».

Он добавил, что в этот период необходимо провести референдум, изменив Конституцию. Саркисян считает, что должен быть баланс между парламентом, правительством и институтом президента. «Я считаю, что даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом», - процитировали в пресс-службе слова президента.