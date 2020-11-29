Пашинян: По состоянию на 2018 год, карабахский вопрос находился в тупике, выход был только один – безоговорочная сдача территорий

Он добавил, что в контексте этих новых требований вероятность войны вновь возрастала.

По словам Пашиняна, было бы очень разумно вернуться назад и ответить на вопрос: что должно было быть иначе, чтобы так не было?

«Итак, армянская сторона публично заявила на высшем уровне, что в 2011 году в Казани Армения была готова передать 7 районов в обмен на промежуточный статус Карабаха и дальнейший референдум о его статусе, но Азербайджан не согласился, выдвинув новые требования. Есть видео, подтверждающее это, оно доступно в интернете. То есть, еще в 2011 году Армения взяла на себя обязательство передать 7 районов, была готова подписать об этом обязательство, но Азербайджан выдвинул новые требования. Какое требование должен был предъявить Азербайджан? Например, вопрос о статусе Карабаха следует вообще снять с повестки дня, например, Лачинский коридор не должен иметь особого статуса. Вопроса Шуши, кстати, в этих новых требованиях нет, потому что этот вопрос также решается Мадридскими принципами, которые армянская сторона приняла в 2007 году в качестве основы для переговоров. В них четко указано, что пропорция населения Нагорного Карабаха должна быть такой же, как в 1988 году. То есть, в Шуши должно быть 90% и выше азербайджанского населения», - написал Никол Пашинян.

Далее премьер-министр подчеркнул, что такая ситуация существует с 2011 года, причем с 2013 года Азербайджан идет на военные обострения.

Пашинян отметил, что альтернативой его действиям в данной ситуации было бы следующее: «Обратиться к народу и сказать: дорогие граждане, ситуация такая: мы либо должны передать 7 районов без статуса Карабаха, либо война».

«Что должны были бы сказать люди? Они должны были бы сказать «нет», мы встанем и будем бороться за свою Родину. И началась бы война, и получилось бы, что Армения начала войну. Если бы я настаивал на том, что надо сдавать территории, люди сказали бы «Никол – предатель» и опять-таки началась бы война», - отметил он.

«На любом этапе, в том числе во время турецко-азербайджанских военных учений, если бы я пошел и сказал туркам [азербайджанцам], давайте решим вопрос без войны, они потребовали бы представить конкретный график сдачи территорий. Если бы я подписал это, сказали бы: «Никол – предатель», если бы я не подписал, началась бы война.

Многие сейчас говорят, что нам нужно было более тесно работать с друзьями. А кто сказал, что у нас было другое видение вопроса, связанного с друзьями? Разве сейчас не очевидно, что это видение полностью совпадает с описанным выше?»

Премьер задается вопрос: а что мы делали? Затем сам же и отвечает. «Мы готовились к войне, насколько это возможно. Теперь оказалось, что мы плохо подготовились. Но к чему мы плохо подготовились? Июльские бои показали, что мы неплохо подготовлены к борьбе с Азербайджаном. Но Турция, наемники, это уже другая история, о которой еще будет говориться.

Если бы я раньше остановил войну, цена за прекращение войны раньше была такой же: сдача 7 районов. Если в условиях потери Шуши и смертельной угрозы, нависшей над Степанакертом, сдача 3 районов – это предательство, то как бы не была предательством сдача 7 районов в относительно лучших условиях?

Но что нам теперь делать? Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию, а не усугублять ее. Самый главный вопрос сейчас – это проблема пленных, пропавших без вести, возможно тех, кто смог укрыться, проблема, которую надо решать очень быстро. Но давайте посмотрим на этот вопрос глазами противоположной стороны. Она видит, что затягивание этого вопроса позволяет противостоянию внутри Армении углубляться, даже может вызвать столкновения внутри страны, мини-проявления которых уже имели место», - написал Никол Пашинян.

Обращаясь к родственникам солдат, он заметил: «Дорогие, ускорят ли они в этих условиях решение вопроса о пленных и пропавших без вести? Конечно же, нет. Напротив, они будут тянуть его как можно дольше, потирая руки и ожидая, к каким новым бедствиям это приведет внутри нашей страны.

Вы зададите очень правильный вопрос: а что делать, не бороться? Давайте обязательно бороться, давайте бороться сильнее, но не друг против друга, а вместе. За решение вопроса. Решение вопроса ускорится только в одном случае: если все поймут, что внутренних столкновений по этому поводу не будет.

Кто в чем виноват, какую ответственность должен нести, обязательно выяснится, будет воплощено в жизнь. Но теперь нам нужно вместе сосредоточиться на решении проблемы, а не на борьбе друг с другом. Я убежден в этом », - заключил премьер-министр Никол Пашинян.