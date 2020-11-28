В Армении за сутки от коронавируса скончался 31 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1330 и сейчас составляет 106 479.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 31 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2121.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 535 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 24 459, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 505 965 (3358 за сутки).