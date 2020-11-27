Никол Пашинян выступил с телеобращением

Пашинян обвинил определенные круги, которые не стал называть, в разжигании атмосферы страха, в частности в связи с проходящей в настоящие дни делимитацией государственной границы Армении с территорией бывшей Азербайджанской ССР.

Он также обратился к ситуации с золотым рудником в Сотке, заверив, что делимитация границы с Азербайджаном ведется с помощью системы GPS.

Премьер-министр Армении вновь призвал граждан не поддаваться упадническим настроениям, а продолжать доверять официальной информации.

Он подчеркнул, что в дни войны официальные лица никогда не предоставляли общественности неправдивую информацию, а просто преподносили новости в том ключе, который не нанес бы вред моральному духу сражающейся армии, действия которой, по словам Пашиняна, во многом отличались героизмом.

Пашинян в своем обращении не коснулся темы призывов оппозиции к его отставке, одновременно представляя ближайшие шаги, которые должны быть выполнены правительством, в том числе по обмену телами погибших и возвращению военнопленных.