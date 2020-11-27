«Телемарафон-2020» собрал порядка 23 млн долларов

В этом году телемарафон длился 4 часа вместо традиционных 12 часов «с учетом сложной ситуации в Армении и из уважения к памяти погибших за Родину воинов», говорится в сообщении.

«В связи с ситуацией в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] и Армении пожертвования «Телемарафона-2020» будут направлены на поддержку семей перемещенных лиц и военнослужащих, погибших за Родину. Цель состоит в том, чтобы оказать финансовую поддержку этим семьям, около 100 тысячам человек, обеспечить их жильем и предметами первой необходимости в течение одного года, а также предоставить надлежащее образование перемещенным детям», - заявила председатель Всеармянского фонда «Айастан» в США Мария Мегранян.

В сообщении также говорится, что с 27 сентября армянская община США приняла самое активное участие в сборе средств на спасение Родины, и до проведения телемарафона уже было пожертвовано 80 млн долларов США, а в рамках французского телефонного марафона, который проходил с 22 ноября, уже было собрано около 3 млн 132 тыс. долларов.