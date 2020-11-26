Президент повторяет свое предложение о проведении досрочных выборов

В интервью Общественному телевидению президент подчеркнул, что Армения – парламентская страна, и если есть кризисы, то решения достаточно ясны: должны быть досрочные выборы.

Напомним, несколько дней назад президент заявил, что, учитывая сложившуюся после окончания войны в Нагорном Карабахе ситуацию, внеочередные выборы в Национальное собрание становятся неизбежными.

«Выборы состоялись два года назад, нынешнее правительство получило этот мандат в Национальном собрании и правительстве два года назад. Армения два года назад и сегодня – это две разные Армении. Я не говорю, получат ли действующие власти снова мандат на формирование правительства. Это решит народ. Но так заведено, что власти нужно обновить свой мандат, после чего у нее будет еще 4-5 лет, а не 2-3 года. Во-вторых, оппозиция должна будет покинуть улицу для участия в выборах. И, конечно же, в это время должно быть правительство, которому многие будут доверять, будь то правительство национального согласия или правительство технократов. Называйте его, как хотите», - заявил Армен Саркисян в интервью Общественному телевидению.

По словам президента, должна быть четкая программа, которая будет предложена для того же временного правительства.

«В моем случае в дорожной карте прежде всего присутствует аналитический элемент. Он написан, готов. Это то, что мы до сих пор делали неправильно, когда вместо создания института мы ищем человека, спасителя. Во-вторых, это анализ сегодняшних экономических, политических, международных отношений, в частности, региональной политики, так называемый путеводитель по тому, куда идет мир и куда идем мы. Потом есть дорожная карта. Это конкретные задачи по конкретным направлениям. И есть график – что и когда нужно сделать, и если не успеем это сделать, то что надо делать в таком случае. Это, конечно, нужно согласовывать», - заявил президент.

По словам Саркисяна, он подготовил документ для переговорщиков, чтобы они приняли его за основу и могли править его так, как захотят.

«И если есть согласованный документ, то вокруг него можно иметь правительство, которому не нужно будет политическое руководство. Перед президентом республики, перед Национальным собранием и министрами будет стоять четкая программа. У правительства будет четкий план того, что оно будет делать в течение года – с сегодняшнего дня и до новых выборов», - сказал он.

Армен Саркисян также считает естественным, что изменения в Избирательный кодекс должны быть внесены до новых выборов, чтобы люди, как выразился президент, независимо от того, проживают ли они в Ереване или на селе, знали, кто является их депутатом, чтобы они могли призывать своего депутата к ответственности.

«Есть необходимость и в изменении Конституции», - сказал президент, отметив, что в действующей Конституции нет механизмов сдержек и противовесов, что, как подчеркнул он, очень опасно.