Глава Минздрава: Загруженность больничного фонда «уже более терпимая»

В ходе войны ежедневно регистрировалось более 2000 новых случаев инфицирования коронавирусом, что привело к коллапсу системы здравоохранения. Сейчас цифры более-менее снизились. Например, за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 1785 человек.

«Загруженность больничного фонда уже более терпимая. Со вчерашнего дня у нас нет граждан, которые находятся в тяжелом состоянии и мы не можем разместить их в больницах, всех размещаем. И мы надеемся, что такая ситуация, по крайней мере, в течение следующих нескольких недель сохранится, конечно, с помощью всех нас, нашего населения, потому что опять же соблюдение правил очень важно», - сказал Арсен Торосян.

Согласно официальной статистике, за прошедшие сутки вирус подтвердился у 41% протестированных, скончались еще 28 человек.

Касаясь темы коронавируса, распространившегося в стране с марта, премьер-министр подчеркнул, что несколько месяцев назад Армения была одной из стран с самым высоким показателем на 100 тысяч жителей. Никол Пашинян надеется, что теперь пик заболевания преодолен․

«Но сейчас, когда мы смотрим на статистику, этот индекс становится переходным. Например, в какой-то момент это Армения, в какой-то момент - Грузия, в какой-то момент, предположим, Италия, в какой-то момент - Бельгия, потом Испания, потом США, в какой-то момент - Бразилия. То есть, я имею в виду лидера в мире по показателю на 100 тысяч жителей. И, конечно, я надеюсь, что мы преодолели пик в этом отношении. Хотя это все еще непредсказуемо, ничего исключать нельзя», - сказал Пашинян.

Министр здравоохранения сообщил, что, как и другие страны, Армения также приобретает вакцины, которые еще находятся на этапе испытания, уже есть определенные договоренности.