COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 28 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 2142 и сейчас составляет 103 055.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 28 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2068.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 519 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 25 228, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 498 951 (4383 за сутки).