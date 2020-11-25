Сенат Франции обсуждает резолюцию о признании независимости Карабаха

Резолюцию представят председатели пяти политических групп Сената. Она осуждает военное нападение Азербайджана на Карабах при поддержке Турции и участии иностранных наемников и призывает правительство Франции признать независимость Нагорного Карабаха с целью установления там длительного мира.

Группа сенаторов от политического большинства и депутаты Национального собрания представят альтернативную резолюцию, следуя нейтральной позиции МИД Франции по карабахскому конфликту.

Вместо признания независимости Карабаха последние предлагают французской дипломатии включить признание Карабаха в переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, что будет означать отказ от прямой ответственности за признание Нагорного Карабаха.

Если Сенат проголосует за признание независимости Карабаха, то нужно будет, чтобы и Национальное собрание также проголосовало «за», чтобы признание Францией независимости Карабаха стало законом после ратификации президентом.