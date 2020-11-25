Экс-глава ЦБ: Ситуация на валютном рынке уже стабилизируется

По его словам, панические настроения создавались теми, у кого были небольшие суммы денег.

В беседе с Радио Азатутюн Асатрян отметил, что сегодня, например, снизилась и цена доллара по сравнению с вчерашним днем, и разница между покупкой и продажей, то есть маржа․

«Волну подняли в основном владельцы мелких денежных сумм - владельцы 50, 100 тыс. драмов, которые начали этот процесс… чтобы якобы хранить их в более стабильном виде. Это была волна, которая прошла. Политика плавающего обменного курса означает именно это. Хочу сказать, что финансовые институты, банки и т. д. в первые дни также поддались панике, но Центробанк в данном случае продемонстрировал очень четкую позицию, не стал колебаться, как обычно это делает, а четко заявил о своих шагах, что вмешается в том случае, когда его задачи окажутся под угрозой, то есть, стабильность цен и финансовая стабильность. Это во-первых. И, во-вторых, он не сказал, что у нас достаточно средств и т.д., а опубликовал цифры, внеочередную публикацию по международным резервам. Вы знаете цифры, около 2 млрд 650 долларов. То есть, я бы сказал, что по этим показателям (я уже перехожу в чисто финансовое поле) у нас беспрецедентно высокое число внешних резервов, - сказал Баграт Асатрян, добавив: - Слава Богу, в плане цен есть стабильность, инфляция очень низкая в Армении. Нам просто нужно решить наши проблемы».

Обстановка в обменных пунктах в центре Еревана сегодня была спокойной, хотя курс валюты по-прежнему был высоким по сравнению с довоенным периодом, но сотрудник одного из обменных пунктов сказал Радио Азатутюн, что люди больше не проводят панические обмены. «Курсы валют начали регулироваться, и наметилась тенденция к снижению. Наверное, в течение нескольких дней обменный курс будет отрегулирован и стабилизируется. До какого уровня снизится курс, пока неясно, но стабилизируется», - сказал сотрудник обменного пункта.