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Экономика

Экс-глава ЦБ: Ситуация на валютном рынке уже стабилизируется

Бывший председатель Центрального банка, экономист Баграт Асатрян (архив)

Ситуация на валютном рынке Армении уже стабилизируется, считает бывший председатель Центрального банка, экономист Баграт Асатрян.

По его словам, панические настроения создавались теми, у кого были небольшие суммы денег.

В беседе с Радио Азатутюн Асатрян отметил, что сегодня, например, снизилась и цена доллара по сравнению с вчерашним днем, и разница между покупкой и продажей, то есть маржа․

«Волну подняли в основном владельцы мелких денежных сумм - владельцы 50, 100 тыс. драмов, которые начали этот процесс… чтобы якобы хранить их в более стабильном виде. Это была волна, которая прошла. Политика плавающего обменного курса означает именно это. Хочу сказать, что финансовые институты, банки и т. д. в первые дни также поддались панике, но Центробанк в данном случае продемонстрировал очень четкую позицию, не стал колебаться, как обычно это делает, а четко заявил о своих шагах, что вмешается в том случае, когда его задачи окажутся под угрозой, то есть, стабильность цен и финансовая стабильность. Это во-первых. И, во-вторых, он не сказал, что у нас достаточно средств и т.д., а опубликовал цифры, внеочередную публикацию по международным резервам. Вы знаете цифры, около 2 млрд 650 долларов. То есть, я бы сказал, что по этим показателям (я уже перехожу в чисто финансовое поле) у нас беспрецедентно высокое число внешних резервов, - сказал Баграт Асатрян, добавив: - Слава Богу, в плане цен есть стабильность, инфляция очень низкая в Армении. Нам просто нужно решить наши проблемы».

Обстановка в обменных пунктах в центре Еревана сегодня была спокойной, хотя курс валюты по-прежнему был высоким по сравнению с довоенным периодом, но сотрудник одного из обменных пунктов сказал Радио Азатутюн, что люди больше не проводят панические обмены. «Курсы валют начали регулироваться, и наметилась тенденция к снижению. Наверное, в течение нескольких дней обменный курс будет отрегулирован и стабилизируется. До какого уровня снизится курс, пока неясно, но стабилизируется», - сказал сотрудник обменного пункта.

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