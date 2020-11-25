«Разблокирование транспортных коммуникаций может стать отправной точкой для изменения всей логики экономического развития в нашем регионе»

Об этом в интервью российскому информационному агентству ТАСС заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отметим, что в девятом пункте совместном заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября, которым был положен конец боевым действиях в Нагорном Карабахе, говорится: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».

На вопрос корреспондента ТАСС о том, можно ли это рассматривать как отправную точку для постепенной нормализации межгосударственных отношений с Азербайджаном, премьер-министр Армении ответил так: «Вы знаете, это очень важный момент, и я думаю, что в ближайшем будущем мы должны сконцентрироваться на этом. Потому что, когда мы говорим об экономической стабилизации не только в Армении, но и во всем регионе, мы должны предпринять конкретные шаги. Мы говорим об экономической ситуации, которая создалась в Армении, но нужно констатировать, что экономическая ситуация во всех странах региона и во всем мире не очень хорошая, и это связано с пандемией коронавируса. То есть это глобальная проблема, это региональная проблема, и, конечно же, та политическая договоренность, которая есть, о разблокировании транспортных коммуникаций, это может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития в нашем регионе. И я надеюсь, что те политические договоренности, которые зафиксированы в совместном заявлении, нам удастся воплотить в жизнь. В частности, я имею в виду разблокирование экономической инфраструктуры, железных дорог и так далее».

Корреспондент российского информагентства также спросил Пашиняна о том, ожидает ли он возвращения армянских беженцев в дома, которые находятся в тех селах, которые перешли под контроль азербайджанской стороны.

«Да, это касается районов Нагорного Карабаха, и в нашем совместном заявлении предусмотрено возвращение этих людей в свои дома. Как раз по этому пункту нужно создать конкретные механизмы, конкретные гарантии безопасности и нужно обеспечить и организовать весь этот процесс. Этот процесс должен стать первоочередным для переговорного процесса», - ответил глава армянского правительства.