Уже шестой министр покидает свой пост после войны

Эту новость в беседе с Радио Азатутюн подтвердила его пресс-секретарь, не сообщив, однако причин отставки. На данный момент имя нового министра пока неизвестно.

Тигран Хачатрян стал шестым министром, покидающим свой пост после войны. Вчера был отправлен в отставку министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, новым главой МОНКС стал декан факультета информатики и прикладной математики ЕГУ Ваграм Думанян, которого сегодня сотрудникам министерства представил премьер-министр Никол Пашинян.

«Г-н Думанян - один из старожилов сферы высшего образования, он практически всю свою деятельность посвятил сфере высшего образования. Хочу выразить надежду, что вместе мы сможем достичь тех целей, которые мы перед собой поставили», - сказал Пашинян.

Бывший председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Смбат Гогян, который ушел в отставку из-за публичных серьезных разногласий с Министерством образования, не считает смену министра образования правильным шагом. По его словам, решение о замене Араика Арутюняна Ваграмом Думаняном на этом этапе является политическим, а политика в сфере образования, как считает Гогян, должна быть вторичной.

«Профессионализм должен преобладать, новое назначение также следует рассматривать с точки зрения того, что это политическое решение, это назначение является чисто политическим, а не вопросом компетенции, о чем у меня есть свое мнение, но думаю, что эти изменения не имеют к этому никакого отношения», - сказал бывший глава ВАК.

Новый глава МОНКС, 68-летний Ваграм Думанян имеет степень доктора физико-математических наук. Несколько месяцев назад пресса писала, что Думанян является одним из возможных кандидатов на пост ректора ЕГУ. Согласно публикациям, его поддерживали власти.

Эксперт в сфере образования Сероб Хачатрян считает смену министра в послевоенной ситуации бессмысленной. По его словам, либо все правительство должно уйти в отставку, либо оно должно продолжать работу. «Возможно, целью смены министра в данный момент было смягчение определенного общественного недовольства, потому что многие люди требовали отставки Араика Арутюняна. Возможно, этим шагом делается попытка смягчить ситуацию, но в данный момент я считаю это бессмысленным», - сказал Хачатрян.

По оценке бывшего председателя ВАК Смбата Гогяна, вопросы образования и науки не должны зависеть от правительства. «Вообще я считаю, что вопросы образования и науки должны быть надправительственными, то есть должна быть какая-то программа, по которой наша страна будет двигаться на протяжении десятилетий, вне зависимости от того, кто находится у власти», - сказал он.

На фоне требований о его отставке премьер-министр Пашинян на прошлой неделе сообщил, что внесет изменения в правительство для реализации плана действий по преодолению послевоенной ситуации в последующие шесть месяцев. Смбат Гогян, однако, считает, что существующие проблемы, в частности в сфере образования и науки, не могут быть решены за несколько месяцев. «Невозможно добиться прогресса или решения за несколько месяцев, то есть вопрос стандартов, вопрос академии, перспективы развития науки, после выражения министром позиции по этим вопросам мы поймем, что будет происходить, но внести глобальные изменения невозможно, это факт», - отметил он.

Эксперт по вопросам образования Сероб Хачатрян невысоко оценивает вероятность успеха нового главы министерства, координирующего сразу четыре сферы. «Столько сфер - культура, спорт… естественно, он новый министр, он не знает этих сфер. И будет очень сложно управлять таким количеством сфер, плюс общая существующая ситуация. Я не думаю, что эта ситуация дает шанс что-либо изменить», - сказал Сероб Хачатрян.

Новоназначенный министр образования, науки, культуры и спорта сегодня не захотел давать интервью.

Ранее свои посты покинули еще четыре министра: министр иностранных дел, министр обороны, министр и министр труда и социальных вопросов и министр по чрезвычайным ситуациям. В состав правительства Армении всего входят 12 министерств.