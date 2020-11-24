Родители пропавших без вести военнослужащих просят помощи у России

Посол России в Армении согласился принять двоих из них. Перед тем как войти в здание посольства, они заявили, что попросят российскую сторону использовать свои рычаги влияния для начала поисковых работ на территориях, неподконтрольных армянским вооруженным силам.

«Мы просим российскую сторону, лично Владимира Владимировича каким-то образом оказать содействие и повлиять на правительство Азербайджана, чтобы они позволили миротворческим войскам и Красному Кресту войти в Гадрут и Джебраил. Чтобы все эти родители хотя бы могли найти тела наших героев», - сказал родственник одного из пропавших без вести солдат Егише Закунц.

Ранее сегодня большая группа родителей собралась возле здания Министерства обороны, а некоторые - перед зданием правительства. Собравшиеся посовещались и решили двигаться в сторону посольства России, поскольку, как они отметили, для них очевидно, что у армянской стороны нет возможности решить их проблему.

«Позавчера Красный Крест уже должен был войти и работать в Гадруте, но мы узнали, что они закрыли доступ, не пускают. Азербайджан не разрешает войти с этой стороны в Джебраил, Гадрут, с той стороны вошли в Физули, я так понял, но уже в направлении Горадиза не пускают идти. Наша проблема заключается в следующем: мы знаем, что там много как раненых, так и погибших․․․ очень много на той территории. Потому что во время этой войны, могу сказать, наибольшее количество погибших было в районе Джебраила», - сказал один из родителей.

Родителей пропавших без вести военнослужащих, несколько дней подряд проводящих акции протеста, вчера принял премьер-министр Никол Пашинян. Присутствовавшие на встрече родители сегодня сказали, что после встречи стало ясно, что армянские силы на южных территориях, находящихся под контролем Азербайджана, не имеют возможности проводить поисковые работы и вынуждены полагаться на усилия третьей страны или международных организаций, с которыми они активно работают.

«С 20 октября я обошла все больницы, обзвонила все места․․․ звонила на горячую линию, информации нет, разговаривала с юристом, данных нет. Где мой ребенок?» - в сердцах воскликнула одна из женщин.

«18 числа вызвали, 23 числа позвонил в военной форме, и больше о нем ничего неизвестно. То есть, парня без подготовки, без обучения стрельбе, без знакомства с техникой увезли на передовую», - с возмущением рассказал один мужчина.