Дата обмена военнопленными пока не назначена

С момента заявления лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении войны прошло две недели, однако дата обмена военнопленными все еще не назначена. Между тем, в Интернете продолжают появляться видео, на которых предположительно видны армянские военнопленные. На последнем видео, к примеру, азербайджанские военные заставляют армянского военнопленного по-азербайджански сказать, что Карабах - это Азербайджан.

Появившееся в Интернете видео находится в центре внимания Международного комитета Красного Креста (МККК), выполняющего гуманитарную миссию в зоне конфликта, сообщила Радио Азатутюн представитель армянского офиса МККК Зара Аматуни. Комитет изучает любую информацию о военнопленных. Представители Красного Креста на обеих сторонах посетили военнопленных, но цифры комитет не публикует.

«Наша роль в основном состоит в том, чтобы продолжать получать возможность посещать еще больше лиц, чтобы проверять условия их содержания и помогать им выходить на связь со своими семьями», - сказала Аматуни.

Председатель комиссии по поиску пропавших без вести и взятых в плен в ходе боевых действий военнослужащих Виталий Восканян 16 ноября сказал Радио Азатутюн, что пока они не могут проводить поисковые работы на недоступных для армянской стороны территориях - в Джебраиле, Кубатлы и Зангелане. Председатель комиссии, действующей с 3 ноября, также сказал, что они работают над тем, чтобы азербайджанская сторона вошла в промежуточную часть Гадрута не в одиночку, а одновременно с армянской стороной или российскими миротворцами.

Стороны пока не оглашают число военнопленных. Армянская сторона уже обратилась в Европейский суд по правам человека по вопросам пяти десятков военнопленных и гражданских лиц для обеспечения их права на жизнь. Страсбургский суд вынес промежуточные решения по большинству из них, направив правительству Азербайджана вопросы об их месте содержания и состоянии здоровья.