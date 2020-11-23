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Карабах

В результате взрыва мины в Карабахе ранен российский миротворец

Как сообщают российские СМИ, сегодня российский миротворец и четыре сотрудника службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха пострадали в результате взрыва мины возле села Матагис в Нагорном Карабахе.

В результате инцидента, который произошел во время поиска тел погибших солдат, также погиб азербайджанский военнослужащий.

Как сообщает ТАСС, российский военнослужащий был доставлен в больницу в Баку, его жизни ничего не угрожает.

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